Dino Melaye kan sárá sí ààrẹ àná, Jonathan, ó ní irú olóṣèlù rẹ̀ ṣọ̀wọ́n láwújọ

Gbajugbaja oloselu nni to tun fi igba kan jẹ Sẹnetọ to n ṣoju ipinlẹ Kogi ni ile asofin agba Naijiria ti tọrọ aforiji ni gbangba lọwọ Aarẹ Naijiria ana Goodluck Jonathan.

Lara awọn to doju ija kọ ijọba Jonathan ni idibo ọdun 2015 ni Melaye wa to si polongo takuntakun lati tako Aarẹ ana naa ati awọn igbesẹ ti ijọba rẹ gbe paapa julọ nipa aabo ati eto ọrọ aje.

Dino ṣalaye pe lọpọ igba ni igbe aye oun ko dan mọran laarin ọdun marun to kọja yii debi pe oun fẹẹ le gbẹmi ara oun.

O ni labẹ eleyi ati iwoye iru nkan to n sẹlẹ ni Amẹrika ti aarẹ Donald Trump ko fẹ gba pe oun ti fidirẹmi ninu idibo, o yẹ ka kan saara si Jonathan.

Yatọ si Dino Melaye, awọn eekan miran to wa nibi ifilọlẹ iwe yi ti wọn pe akọle rẹ ni "Dear President Goodluck Jonathan (An Open Letter)," ti akọroyin kan Bonaventure Philips Melah kọ, tunbọ gbosuba kare fun Jonathan.

Lara wọn ni Gomina ipinlẹ Kano to wa ninu ẹgbẹ oselu APC to ni awọn mọ riri eto Almajiri ti aarẹ Jonathan gbe kalẹ lati koju ipenija awọn ọmọ Almajiri ti ko ri ẹkọ to peye gba.