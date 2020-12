Kaduna, Zamfara àti àwọn ìpínlẹ̀ tó ti ilé ìwé nítorií wahala Boko Haram àti ìdí míràn.

Kìí ṣe ǹkan tuntun pé ọ̀pọ ilé-ẹ̀kọ́ ni ìhà àríwá Nàìjíríà ló ti kéde pé àwọn ti gbé ìlẹ̀kùn ilé ẹ̀kọ́ tì, nítorí yálà ètò ààbò tó mẹ́hẹ tàbí nítóri àrùn Coronavirus to tun pada dé.

Ìpínlẹ̀ Katsina

Ìpínlẹ̀ Zamfara

Ní ọjọ́ ìṣẹ́gun, ìjọba ìpińlẹ̀ Zamfara náà kéde pé ki wọ́n ti àwọn ilé iwé mẹ́wàá kan to sún mọ́ ààlà ìpínlẹ̀ Katsina, nítori ǹkan tó ṣẹlẹ̀.

Agbẹnusọ fún gómìnà Zailani Bappah to bá BBC sọ̀rọ̀ sàlàyé pé gómìnà gbé ìgbésẹ̀ yìí nítorí ọ̀rọ̀ ààbò tó dẹnukọla ni pàápàá jùlọ ni ìpínll tọ múlé tì wọ́n.

Ìpínlẹ̀ Kaduna

Ìpínlẹ̀ Kano

Bótilẹ̀ jẹ́ pé ìjọba kò sọ ìdí pàtó to fi tilẹ̀kùn, nínú àtẹjáde ti kọmísọ́nà ètò ẹkọ́ Muhammed Sanusi fi síta, ọ̀kan lára àwọn òṣìṣẹ́ ilé isẹ́ náà to ba BBC sọ̀rọ̀ ṣàlàyé pé nítori ọ̀rọ̀ ààbò ni wọ́n ṣe tilẹ̀kùn ilé ìwé, pàápàá jùlọ oun ati Katsina jọ pààlà pọ̀.

Ìpínlẹ̀ Jigawa

Rabiu Adamu to jé akọwé ile isẹ to n ri si ètò ẹ̀kọ́ nínú àtẹjáde rẹ̀ to fọwọ́si ṣàlàyé pé ènìyàn mẹrinla lo ni ààrun covid-19 lọ́jọ́ kan soso nípinlẹ̀ náà, nítori náà wọ́n kéde pé ki àwọn obi lọ mu ọmọ wọ́n láwọn ilé ìwé ti ọmọ ń gbe lọ́jọ́rú ki àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó n lọbọ̀ náà si dúro sílé.