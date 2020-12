Commonwealth scholarship 2020/2021: Wo ìlànà ìforúkọsílẹ̀ fún ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ Ph.D àti Fellowship

Ileeeṣẹ eto ẹkọ ni Naijiria, ti fi iwe ipe sita fun gbogbo ẹni to ba nifẹ, to si koju oṣuwọn, lati fi orukọ silẹ fun eto ẹkọ ọfẹ Commonwealth fun ọdun 2020/2021.

Ninu atẹjade kan to fi sita, ileeṣẹ eto ẹkọ ni awọn to fẹ kẹkọọ fun oye imọ ijinlẹ Ph.D nikan ni eto naa wa fun.

Eto ẹkọ ọfẹ yii jẹ ọkan lara ẹjẹ ti orilẹ-ede UK jẹ fun ajọ Commonwealth. Akẹkọọ to to ẹgbẹrin si lo ma n ni anfaani lati kawe fun imọ ijinlẹ keji soke, ni awọn fasiti to wa ni UK.