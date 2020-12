Amotekun news: Báwo lọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ tí wọ́n fi ní ikọ̀ tó ń dáàbò bo ìlú yìnbọn pa èèyàn méjì n'Ibadan?

Gẹgẹ bi ohun ti a gbọ, wọn ni iṣẹlẹ naa waye ni orita Ike-Olu l'Ọjọbọ to kọja, lẹyin ti ọgbẹni kan to jẹ ọmọ ẹgbẹ Oodua Progressive Congress, OPC to tun ṣẹṣẹ darapọ mọ ikọ Amotekun yinbọn lu eeyan meji nitori aawọ kan to waye laarin wọn.