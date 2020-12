Coronavirus Pandemic: Ariwo gee láwọn orílẹ̀ẹ̀dè nítorí ẹ̀yà ààrùn Covid-19 tuntun

Ibẹrubojo ni ọpọ orile-ede lagbaye nitori ẹya aarun Coronavirus tuntun to tun bẹ silẹ ni Ilẹ Gẹẹsi ti ọpọ orileede si ti n fi ofin de irinajo lati ilẹ okere .

O le ni orile-ede ogoji to ti fofinde awọn olugbe UK, bi awon EU se n pinu lati se agbekale ilana kan lasiko yii.

Sweden ti fofin de awon arinrinajo lati ilẹ okere lẹyin to ri ẹya Covid-19 tuntun nibẹ

Bi awọn orileede to n fofin de UK lati ma rinrin ajo wa ilu wọn se n peleke sii ajọ isọkan agbaye (WHO) n gbiyan lati se afiwe iru ewu to wa nibẹ.