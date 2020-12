France police shootings:: Agbébọn yìnbọn pa ọlọ́pàá mẹ́ta ní Saint-Just

Arabinrin kan lo lọ sapamọ sori aja ile ni abule kan to n jẹ Saint- Just l'Ọjọru ọsẹ yii.

Ṣaadede ni agbebọn kan yinbọn to pa ọlọpaa kan ti ekeji si farapa. Lo ba tundana sun ile naa to si tun ọta ibọn rẹ ki to yin in pa ọlọpaa meji mii to ṣẹṣẹ wọle. Amọ wọn ri obinrin naa doola.