Joe Biden Twitter: Ojú òpó Twitter fẹ́ pa àwọn tó ń tẹ̀lé ààrẹ Trump rẹ̀

Twitter ti fìdi rẹ mulẹ pe awọn eniyan miliọnu to n tẹle oju opo ile iṣẹ aarẹ ilẹ America lori Twitter kí oun to gbe fun ile aarẹ Joe Biden

Lasiko to wa nile ijọba laarin ọdun merin rẹ, o ti kọ ọrọ to le ni ẹgbẹrun lọna aadọta soju opo twitter.

" Onimọ nipa isowo ori ayelujara Rebecca Lodge ti ile isẹ Start Up Disruptors, to da si ọrọ naa ni alakatakiti ni ọpọ awọn to n tẹle Trump ati oju opo ile iṣẹ ijọba naa, igbesẹ twitter si dara ati pe eyi yoo mu ki awọn ọrọ ti ko bojumu loju opo naa kuro nibẹ ki aarẹ tuntun to gori alefa".