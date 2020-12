Ogun Killing: Àṣírí tú! Afurasí márùn ún pa obìnrin àti ọlọ́kadà, wọ́n pín ẹran ara wọn sí yẹ́lẹyẹ̀lẹ

Awọn afurasi apaayan marun kan ni ọwọ ti tẹ nipinlẹ Ogun nibi ti wọn ti pa iyawo ile kan ati ọlọkada to gbe e.

Oyeyemi sọ pe lẹyin ti ọwọ tẹ awọn afurasi ọhun ni ọlọpaa tu aṣiri ohun to ṣẹlẹ gangan ti awọn oloogbe mejeji fi di awati.

Agbẹnusọ ọlọpaa tun fi kun un wipe arabinrin Memunat to jẹ oniṣowo ẹja ati Ajose Ọlọkada gbera kuro ni ile Memunat ni agbegbe Idoleyin, Ado-Odo lati lọ si ọja kan nitosi lọ ra ẹja.

Gẹgẹ bi Oyeyemi ṣe sọ, Memunat pe Ajose ọlọkada pe ko wa gbe oun lọ si ọja ṣugbọn ko si eyi to pada sile ninu awọn mejeji.

Nigba to ya ni wọn gbe ẹjọ naa lọ si ẹka ọtẹlẹmuyẹ aṣewadii eyi to si so eso rere nigba ti wọn ri ọkan lara awọn afurasi ọhun mu ni Badagry ti wọn si mu u.