2020 in Retrospect: Abiola Ajimobi, Ibidunni Ighodalo, Buruji Kashamu wà lára àwọn tó bá ọdún yìí lọ

Si ọpọ ọmọ Naijiria, ọdun manigbagbe ni ọdun 2020 jẹ nitori awọn isẹlẹ kasiara to waye ninu ọdun naa.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Nibayii ti ọdun 2020 ku ọjọ meji ko kogba wọle, ta si ki ọdun tuntun 2021 kaabọ, ẹ wo diẹ lara awọn eekan ilu ati ilumọọka ọmọ Naijiria to ba ogbologbo ọdun naa lọ.

Akojọpọ awọn ọmọ K aarọ Oo jire to ba ọdun 2020 lọ:

Ile iwosan First Cardiology to wa ni Ikoyi niluu Eko ni Ajimobi dakẹ si nibi ti o ti n gba itọju nile iwosan.

Ẹni ọdun aadọrin ọdun ni Ajimobi nigba to ki aye pe o digba o se.

Gomina Ajimobi jẹ gomina nipinlẹ Oyo laarin ọdun 2007 si ọdun 2019, ko to di wi pe wọn yan si ipọ alaga ẹgbẹ oṣelu APC ko to jade laye.

Ọdun 2020 yii ni ajakalẹ arun Cornavirus tan kalẹ kaakiri agbaye, ti ko si mọ olowo tabi talika, amọ o wọle were, o si mu awọn eniyan to gbajumọ lọ kaakiri agbaye, to fi mọ Abiola Ajimobi.