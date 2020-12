High Profile Corruption Cases in Nigeria: Metuh, Maina, Adoke wà lára àwọn afurasí tí yóò délé ẹjọ́ lọ́dún tuntun

Ileẹjọ giga julọ lorilẹede Naijiria da awọn ẹjọ to niiṣe pẹlu iwa ibajẹ awọn oloṣelu kan nu ni ọdun 2020..

Lara awọn ẹjọ ti wn pati naa la ti ri eyi ti ileẹjọ giga ni ki wọn ṣẹṣẹ bẹrẹ igbẹjọ wọn lati ibẹrẹ pẹpẹ, ati eyi ti adajọ ni ki awọn igbẹjọ wọn tẹsiwaju ni ọdun to n bọ.

Lara awọn oloṣelu ti wọn ti jajabọ lọgba ẹwọn, amọ ti wọn si n koju ẹsun jẹgudujẹra miran ni Sẹnetọ to n soju ipinlẹ Abia, Uzor Kalu ati agbẹnusọ ẹgbẹ oṣelu PDP, Olisa Metuh.

Sẹnetọ Uzor Kalu lo n ṣoju ẹkun ariwa ipinlẹ Abia ni ile igbimọ Asofin agba lorilẹede Naijiria, to si tun ti jẹ gomina tẹlẹ nipinlẹ Abia.

Ọdun 2018 ni Ajọ to n gbogun ti iwa ibajẹ, EFCC fi ẹsun kan Kalu pe o ji iye owo to le ni biliọnu meje Naira, (N7.1 billion) lasiko to jẹ gomina ipinlẹ Abia laarin ọdun 1999 si 2007.