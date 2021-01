Atiku Abubakar: Ọ̀pọ̀ ìṣòro ló dúró ti ọmọ Nàíjíríà bíi àjàkálẹ̀ àrùn lọ́dún 2020

Igbakeji aarẹ lorilẹede Naijiria tẹlẹri, Atiku Abubakar ti sọ wi pe, kii ṣe arun Coronavirus nikan lo n ba Naijiria ja ni ọdun to kọja, amọ awọn adari ti ko ni imọ, ti wọn si tun ya ọlẹ, lo fi iya jẹ awọn ọmọ Naijiria.

Atiku Abubakar sọ eyi ninu isẹ ikini ku ọdun tuntun to fi ranṣẹ si awọn ọmọ Naijiria, ninu eyi to ti fi ariwirisi rẹ lede fun araye gbọ.

O wa kesi awọn ọmọ Naijiria lati fọwọsowọpọ lati gbogun ti iwa jẹgudujẹra, igbesunmọmi ati awọn iwa ọdaran to ba awọn eniyan ja lorilẹede Naijiria, to fi mọ ọrọ aje to dẹnukọlẹ lorilẹede Naijiria.