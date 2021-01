Lateef Adedimeji: Adebimpe Oyebade kọ́ ni àfẹ́sọ́nà mi, ọ̀rẹ́ lásán la jẹ́

Gbajugbaja oṣerekunrin, Lateef Adedimeji ti papa sọrọ nipa ajọṣepọ to wa laarin oun ati akẹẹgbẹ rẹ obinrin ninu isẹ tiata, Adebimpe Oyebade.

Nibi oṣu melo kan ni awọn aworan kan jade sori ayelujara, eyi to ṣafihan rẹ pe awọn mejeeji sẹ igbeyawo.

Sugbọn, Lateef Adedimeji lasiko to n sọrọ lori eto kan lori tẹlifisan TVC sọ pe, ileeṣẹ kan ni awọn fi awọn aworan naa polowo ọja fun.

Bakan naa ni Adebimpe naa sọrọ nipa ajọsepọ oun ati Lateef ninu ifọrọwanilẹnuwo kan to ṣe pẹlu BBC Yoruba laipẹ yii.

O ni o pẹ ki oun to fẹ iyawo sile nitori pe igbesẹ to gba ọgbọn ni, fun ẹni to ba jẹ oṣere, ko ma ba ṣe igbeyawo ti yoo pana ogo isẹ rẹ.