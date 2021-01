Sunday Igboho: Mo fẹ́ jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó jà fún ilẹ̀ Yoruba

Igboho lo kede bẹẹ ninu fidio kan to ṣẹyọ nibi ayẹyẹ ti wọn ti ṣe ami ẹyẹ ami ẹyẹ fawọn ogo ọmọ Yoruba, to waye niluu Ibadan.

Igboho, to tun jẹ alaga ayẹyẹ naa, sọrọ nipa idasilẹ awọn eto idagbasoke to jẹ tilẹ Kaarọ Oojire.

O fi kun pe pupọ ninu awọn eeyan to wa ni ipo to ga ju ninu ijọba to n tukọ orilẹ-ede yii lọwọ lo wa lati apa oke ọya, ti awọn ẹya to ku ko si rọwọ mu.