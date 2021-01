Online Banking: Wo awuyewuye tó súyọ lórí ìhà tí ẹ̀sìn Islam kọ sí lílo POS fun òwò ṣíṣe?

Bi awọn kan ṣe n sọ pe Haramu ni ki ẹni to ni ẹrọ POS naa maa gba ele owo lọwọ awọn onibara rẹ, nitori ẹsin Islam kii ṣe ẹsin to maa n ni eeyan lara.

Amọ awọn eeyan miran n sọ pe ko si ohun to buru nibẹ.

Agba onimọ kan, Sheikh Aminu Daurawa sọ pe lilo POS jẹ idokowo lọna to ba ofin mu, nitori naa ko si ohun to buru ninu ki eeyan jere lori owo to ba n ṣe.