ASUU: NASU gùnlé ìwọ́de torí ẹ̀ṣùn pé owó tí ìjọba àpapọ̀ pín fún ASUU pọ̀jù

Ẹgbẹ awọn oṣiṣẹ fasiti Naijiria ti kii ṣe olukọ, NASU, ti tako ijọba apapọ lori bo ṣe pin ogoji biliọnu naira to gbe fun awọn fasiti.

Bo tilẹ jẹ pe Aarẹ ẹgbẹ awọn oṣiṣẹ fasiti to jẹ olukọ, ASUU, Ọjọgbọn Biodun Ogunyemi, ti sọ fun awọn akọroyin pe bi ijọba apapọ ṣe fẹ pin owo naa dara.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Ṣaaju ni ijọba apapọ ti kọkọ tọwọ bọ'we adehun pẹlu ASUU lọjọ kejilelogun, oṣu Kejila, ọdun 2020, to si ṣeleri ogoji biliọnu naira fun wọn gẹgẹ ajẹmọnu owo wọn.

Bakan naa ni owo yii jẹ ara owo to jẹ wọn sẹyin, eyi to mu ki wọn fopin si iyanṣẹlodi wọn oloṣu mẹsan an.