Tunde Ednut: Ìdí mẹ́fà rèé tí Instagram, Facebook le fi wọ́gilé ojú òpó ìkànsíraẹni rẹ

Nigba miran, awọn eniyan kii ka awọn ofin to rọmọ lilo awọn oju opo wọnyii ni igba de igba, lati mọ ohun ti wọn le ṣe, to le mu ki wọn gbegile oju opo ikansiraẹni wọn.

•Ki ẹgbẹgbẹrun eniyan bẹrẹ si ni tẹle ẹ loju opo ikansiraẹni rẹ lai gba aṣẹ to de, nitori o ni iye eniyan to le tẹlẹ tabi fẹran ohun to ba gbe jade laarin wakati kan. Wẹrẹ ti eniyan ba ti kọja ala iye eniyan to le ni wọn yoo gbegile oju ọpọ rẹ.