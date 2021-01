Mattew Kukah: Ijọba àpàpọ̀ kìlọ̀ fẹ́gbẹ́ Mùsùlùmí láti máṣe lé àlùfáà kúrò ní Sokoto

Ijọba apapọ ti kilọ fun awọn ẹgbẹ Musulumi kan pe wọn ko lẹtọ labẹ ofin lati le Biṣọọpu ijọ Katoliki fun ẹkun Sokoto, Mathew Kukah, kuro nipinlẹ naa nitori awọn ọrọ kan to sọ.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

O ni Alufa naa lẹtọ labẹ ofin lati ṣe ẹsin to ba wu ati lati ṣe oṣelu nibikibi to ba yan ni Naijiria.

Shehu ni o lodi si ofin Naijiria ki awọn eeyan kan gbe igbesẹ lati le alufa naa kuro ni Sokoto, nitori pe ohun to n ṣe ko dun mọ wọn ninu.

O ni "Gbedeke ti awọn ẹgbẹ Musulumi kan fun Mathew Kukah pe ko tọrọ afiriji lọwọ awọn Musulumi lori ọrọ to sọ laipẹ yii, tabi ko fi ilu Sokoto silẹ jẹ eyii to to buru jọjọ, o si tun lodi si ofin orilẹ-ede Naijiria.