Darfur Sudan killings: Ó lé ní ọgọ́rin èèyàn tó kú nínú ìjà ẹlẹ́yàmẹ́yà tó wáyé ní Dafur- Aláṣẹ Sudan

Awọn alasẹ orilẹ-ede Sudan ti sọ pe o le ni ọgọrin eeyan to kú ninu ija ẹlẹyamẹya to waye ni Darfur.Iroyin naa fi kun pe ọpọlọpọ eeyan lo tun farapa lasiko rogbodiyan naa to waye ni agbegbe El Geneina.Rogbodiyan naa ko yọ ibudo ti awọn eeyan ti ogun sọ di alainilelori wà, nitori pe awọn kan kọlu wọn.