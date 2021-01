Sunday Igboho fulani ultimatum: Àwọn ará Kebbi àti Zamfara ni ọwọ́ tẹ̀ lórí ìjínígbé ní Oke Ogun- Seriki Fulani

Wọn ni mi o si ni ijọba, bẹẹ mo n da si nkan ti ko kan mi ṣugbọn ọrọ awọn ẹbi mi to jẹ Yoruba yii kan mi gbọngbọn.

Oloye Sunday Adeyemọ ti gbogbo eeyan mọ si Sunday Igboho ba BBC Yoruba sọrọ ilẹ kun lori gbendeke to fun awọn iran Fulani ni Oke Ogun.

Ti ijọba ti awọn eeyan dibo yan ko ba dide lati pese aabo fun wọn, nigba to ba ya, awọn ara ilu a jijangbara lati gba ara wọn silẹ.

Sunday Igboho ni o to gẹ fun awọn Fulani to n pa awọn ara ilu to tun gba owo gọbọi lọwọ wọn leyin ijinigbe.