Osogbo War: Wo bí ìrẹ́pọ̀ àti ìṣọ́kan ṣe mú kí Yorùbá ṣẹ́gun Fulani lọ́dun 1840

Ọ́jọ́ ti pẹ ti ajọsepọ ti wa laarin ẹya Yoruba ati Fulani, eyi ti ko sẹsẹ bẹrẹ, bẹẹ ni ko si yẹ ka gbagbe ipa ti Fulani ko ninu aye Alaafin Aolẹ, to fi sẹ epe fun iran Yoruba.

Bakan naa lo yẹ ka ranti ohun to waye laarin Fulani ati Afonja, aarẹ na Kakanfo to tẹdo silu Ilorin, eyi to mu ki ilu naa bọ lọwọ akoso iran Yoruba.