Sani Abacha - Bí aṣe ṣe àwárí owó bílíọ̀nù tí olórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tẹ́lẹ̀rí jí kó

Ni ẹyin ti olori orilede Naijiria nigba kan ri Sanni Abacha ṣe jí ẹgbẹlẹgbẹ biliọnu Nairia owo Naijiria tan lo gbekuru jẹ lọwọ ẹbọra ko to bẹrẹ si ni naa owo to ji.

'Se o le se awari owo'?

Ọgbẹni Monfrini salaye pe aarẹ Naijiria nigba naa Olusegun Obasanjo lo ran ọkunrin naa wa si Geneva lati wa gbe iṣẹ naa fun , ṣiṣe awari owo ti Abacha ji lasiko to wa nijọba laarin ọdun 1993 titi di igba to ku lọdun 1998.

Lati bẹrẹ ile iṣẹ ọlọpaa Naijiria fun ni awọn koko nkan to yẹ ki o mọ nipa awọn apo ikowo pamọ ile ifowopamọ Swiss to jọ pe owo ti Abacha ati àwọn isọmọgbe rẹ ji gbe ni Naijiria. Ọgbẹni Monfrini kọ sinu iwe kan to se to pe akọle rẹ ni "Recovering Stolen Assets.