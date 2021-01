Nigeria Police Force News: Wo àwọn òfin nínú iṣẹ́ agbófinró tí kò gbe obìnrin

Awọn ofin iṣẹ akanṣe kọọkan ṣegbe fun ọkunrin ju obinrin lọ lorilẹ-ede Naijiria ni ariwo to gab ẹnu awọn eeyan bayii.

Ileeṣẹ ọlọpaa mẹnuba abala ofin to ṣagbekalẹ iṣẹ ọlọpaa ni Naijiria eyi to sọ ni abala 127 pe ki wọn da obinrin to ba gboyun ti ko ṣe igbeyawo duro lẹnu iṣẹ ọlọpaa ni Naijiria.