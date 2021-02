Sir Shina Peters: Gbajúgbajà akọrin jùjú, Afro Juju Shina Peters jẹ oyè Bíṣọ́ọ̀bù Ìjọ Cherubim àti Seraphim

Akọrin to lamilaaka naa lawujọ ni wọn ṣe ayẹyẹ bisọọbu ijọ Cherubim ati Seraphim fun ni agbegbe Iju ni ipinlẹ Eko.

Akọrin ọun lo fi fidio lede ati aworan ni oju opo Instagram rẹ ni Ọjọ Isinmi pẹlu akọlẹ pe ''bisọọbu to yatọ ni oun ati wi pe Ọlọrun ni agba gbogbo nkan ''.

Laipẹ yii ni o gbe awo orin ti o ṣe pẹlu Teni, to si pe akle rẹ ni ''Jo'', eleyii ti wọn gbe jade ni Oṣu Kejila, ọdun 2020.

Orin rẹ 'Shinamania' to gbe jade ni ọdun 1991 naa gba ami ẹyẹ mẹta nitori o ta kaakiri jale-jako ni, to si ni ṣe awo orin mẹtala lati igba to ti bẹrẹ orin kikọ.