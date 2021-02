Camera in hotel room: Ṣé o tọ̀nà kí ilé ìtura máa fi 'Camera' sí iyàrá ìbùsùn àwọn àlejò?

Oríṣun àwòrán, others

Ile itura kan ni ipinlẹ Ogun ti ko ibinu awọn alejo to wa sun nibẹ nitori bi wọn ti sefi ẹrọ ayaworan si inu iyara ibusun awọn alejo naa.

A ko le fidi ọrọ naa mulẹ lori asiko ti wọn ya fọnran naa tabi ibi ti wọn ti ya fidio yi sugbọn pẹlu ohun ti awọn to wa ninu rẹ n sọ.

Wọn ko kọ asiko ti wọn ya fidio naa tabi orukọ ẹni to ya a ki wọn to bẹrẹ si ni se alabapin rẹ kaakiri.

Kini kan to daju ninu fọnran naa ni pe awọn kan ti wọn jọ ẹni to ni ile itura yi n fidi rẹ mulẹ pe awọn lẹtọ lati fi fidio sinu iyara awọn alejo to wa sibẹ.