Igboho vs fulani: Ọọni IIé Ife ti gbàbọ̀dè fún Yorùbá lọ́dọ̀ Buhari- Sunday Igboho

Ipade yii ni Ooni Ile Ife ti kọkọ ṣalaye pe o di dandan ki oun ri Aarẹ Buhari lori wahala eto aabo to mẹhẹ to n da ọkan awọn ara ilu laamu nilẹ Yoruba lasiko yii.

Ati pe oun mọọmọ ma da Kabiesi lohun nigba to ranṣẹ pe oun ni notiri ẹsun pe Kabiesi ko sọrọ to nigba to ni anfaani ipade pẹlu aarẹ Buhari to n tukọ Naijiria.