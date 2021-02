FRSC Covid 19 laws: Awakọ̀ ojú pópó láti Eko san N26,000 nítorí ó lu òfin tó de ìtànkálẹ̀ ààrùn Covid-19

Ajọ to n risi ọrọ oju popo, FRSC ti fi ikilọ lede pe awọn eniyan to n jade lai lọ ibomu kaakiri yoo fi oju wina ofin.

Eyi ko ṣẹyin bi ẹka ileeṣẹ FRSC ni ipinlẹ Bauchi ṣe fi panpẹ ọba mu awakọ to rufin aarun Covid-19.

Adari Ajọ FRSC nipinlẹ naa, Yusuf Abdullahi ni owo itanran ẹgbẹrun lọna mẹrindinlọgbọn ni o san lẹyin ti awọn eniyan to gbe si inu ọkọ ko tẹlẹ ofin titakete si ara ẹni ninu ọkọ ati awọn ẹsun miran.

O fikun pe awọn ẹṣẹ miran ti awakọ naa tun ṣẹ ni pe ko ni iwe irinna, ti ọkọ rẹ naa ko tun ni awọn iwe to peye.

Adari Ajọ FRSC ni ipinlẹ Bauchi ni ijiya naa yoo jẹ ki awọn eniyan mọ ohun to yẹ ki wọn ṣe, ati eleyii ti ko ba ofin mu.

''Awakọ oju popo lati ilu Eko san iye owo 26,000 nitori ko bọ̀wọ fun ofin to de Covid-19 lasiko to n gbe awọn eniyan to wa ninu ọkọ rẹ.''