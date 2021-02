Akomolede Ondo: Àwọn Olùkọ́ Yorùbá ní ìlú Ondo fọkọyọ lórí ètò Akọ́mọlédè àti Àṣà lórí BBC Yorùbá

Awọn olukọ to dantọ yii kọ wa ni awọn ẹkọ kọọkan ni eyi ti o gbe aṣa, ede ati igabgbọ Yoruba sita sii.

Iwi Egungun jẹ koko ti olukọ Olalekan Ojelade to wa lati ileẹkọ Orisunbare Number Community High School ni Bankẹmọ ni Ondo lo kọ ọ.

Lati ileẹkọ Community High School ni Asewele-korede ni agbegbe Odigbo-Ọrẹ ni ẹkun Ondo ni olukọ to kọ koko yii.

Olukọ wa fi ara balẹ yannana ohun gbogbo to ṣẹlẹ nibẹ ati ipa ti Tafa, Lapade, ati awọn ẹda itan miran ko ninu ifọrọyaworan to nii ṣe pẹlu ohun to n ṣẹlẹ ni Naijiria.