Lekki Shootings: Iléeṣẹ Lekki Concession Company ti gbàkóso Lekki Toll gate padà lẹ́yìn ọ̀ṣẹ́ ìwọ́de EndSARS

Ọrọ di fa ki n fa a laarin awọn ọmọ igbimọ to n gbẹjọ yii lorii a fẹnuko, ao jọ fẹnuko kẹẹ to paṣẹ ki wọn ṣi ibode Lekki pada.

Igbimọ to n gbẹjọ awọn ẹsun iṣẹlẹ iwọde ENDSARS atawọn ẹsun mii to rọ mọ aṣemaṣe awọn agbofinro ni ipinlẹ Eko da ṣiṣe akoso ẹnu ibode Lekki pada fun oni nkan iyẹn Lekki Concession Company (LCC).

Adajọ yii atawọn mẹrin mii to jẹ ọmọ igbimọ ọhun lo jọ gbọ awuye yala eyi to gbe e lẹyin tabi lodi si iwe ipẹjọ ti agbẹjọro ileeṣẹ LCC Ltd, Demola Seriki pe ki wọn ṣi ẹnu ibode naa pada.

Awọn ọmọ igbimọ ọhun mẹrin to jọ joko pẹlu adajọ agba Okuwobi ni Segun Awosanya ti ọpọlọpọ mọ si Segalink, Oluwatoyin Odusanya (Oludari Citizen's Right), DIG Taiwo Lakanu to ṣoju ileeṣẹ Ọlọpaa ati Lucas Koyejo lati ajọ to n ri si ẹtọ ọmọniyan ni Naijiria.