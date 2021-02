Osun Govt Curfew: Ìkọlù láàrin àwọn ará ìlú Ilobu àti Erin-Osun, ìjọba kéde òfìin kónílé-ó-gbélé

Ijọba ipinlẹ Osun ti kede ofin konileogbele wakati mẹrinlelogun ni ijọba ipinlẹ Irepodun ati Orolu lẹyin ikọlu to waye nibẹ lọjọ Abamẹta.

Ninu atẹjade kan ti akọwe agba ijọba ipinlẹ Osun Wole Oyebamiji fi sita, o ni igbesẹ yi di dandan lati dẹwọ wahala to n waye nibẹ.

Bẹẹ lo ṣalaye pe ijọba ti ni ki awọn agbofinro mu ẹnikẹni to ba tapa si ofin konileogbele yi tabi to n fa wahala lẹsẹ lagbegbe naa.

Iroyin to tẹwa lọwọ sọ pe wahala ilẹ lawọn apa ibikan ni Ayedaade lo di ranto laarin awọn eeyan Ilobu ati Erin-Osun.

Ka to wi ka to fọ, wọn ni eeyan meji kan faragbọta nibi yiyinbọn to waye lori ija ilẹ yi.