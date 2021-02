Igboho Vs Fulani: Ikọ̀ Amotekun ìlú Oyo sọ ipò tí ìlú Ibarapa wà báyìí

Adari ikọ Amọtẹkun nipinlẹ Ọyọ, Ajagunfẹyinti Olayinka Ọlayanju ti kede rẹ pe ilẹ Ibarapa ti bọ lọwọ awọn darandaran to n ṣekupa eeyan ati awọn ajinigbe.

Fun idi eyi, o fi idanloju han lori alafia to ti n j'ọba ni awọn agbegbe ti awọn Fulani darandaran ati awọn ajinigbe ti n ṣoro bii agbọn tẹlẹ.

Adari ikọ Amọtẹkun naa koro oju si awọn oriṣiriṣi fọnran to gba ori ayelujara kan ninu eleyii to ni "awọn eeyan kan ti n sọ ohun ti oju wọn ko to lorii eto aabo ni agbegbe Ibarapa".