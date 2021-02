Ondo Monarch and Regent: Ìlànà yìí ni wọ́n gbúdọ̀ tẹ̀lé kí wọ́n tó lè yan adelé obìnrin

Ọjọ kẹta oṣu keje ọdun 1978 ni "Iralepo ti ilu Isikan", Ọba Joseph gori itẹ. Lọdun 1977 ni wọn dibo yan an ti wọn si gbe e lọ si ojubọ fun gbogbo eto to tọ lati sọ ọ di Ọba ni nkan bii ọdun mẹtalelogoji sẹyin.

Gẹgẹ bi iroyin to tẹ wa lọwọ to si farahan ninu awọn aworan to wa ninu iroyin yii eyi ti idile Ọba to ṣẹṣẹ waja fi ṣọwọ si wa, wọn kii sin Ọba ilu Isinkan loju ẹsẹ.