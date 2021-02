Mama Bola Are Gospel Artiste: Ọlọ́run ni kí ń kìlọ̀ fún ẹni tó kọ orin "kò wo bí mo ṣe ń h

Lara awọn eekan to jẹ manigbagbe ninu itan Yoruba ni Mama Bola are nitori iru awọn orin to maa n kọ ti ko si fi amulu mala si i lati ọdun to ti bẹrẹ orin kikọ to si gbe awo orin rẹ akọkọ jade lọdun 1973.