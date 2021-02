Grey Hair, Health: Wo àwọn ohun tó lè mú kí èèyàn tètè ní irun funfun lórí láì tíì di arúgbó

Oríṣun àwòrán, others

Wo diẹ lara awọn ìdí tí èèyàn fi lè nirun funfun láì tíì dàgbà.Arun ọkàn àwọn ọkùnrin Ìwádìí kan ti iwe iroyin to n rí sì ìlera ọkan ṣe ni Egypt fi hàn pé ti tètè nirun funfun le ni nnkan ṣe pẹlu arun ọkan fún àwọn ọkùnrin.Ìwádìí náà lo awọn ọkunrin 545, esi ìwádìí náà si fihan pe pupọ nínú àwọn tó ní àrùn ọkàn nínú àwọn ọkùnrin náà ni irun wọn funfun ju awọn ti ko ni àrùn ọkàn lo.

Faitamin ti ko to lara

Ìwádìí ìmọ ijinlẹ ti fi hàn pé èèyàn lè tètè ni irun funfun ti ohun elo amaraji pẹpẹ Vitamin B12 ko ba to nnkan lara rẹ.Gẹgẹ bí ìwádìí tí International Journal of Trichology ṣe ṣe ṣafihan rẹ, bi vitamin D3, serum calcium ati serum ferritin ko ba to lára, èèyàn yóò tètè máa ni irun funfun.