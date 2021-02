Hate Valentine's gift day: Wo ǹkan márùn ún tí ọ̀pọ̀ èèyàn kò fẹ́ ní 'Valentine' 2021

Awọn ololufẹ kan ni wọn bọ si oju opo ayelujara ti wọn si n sọrọ nipa awọn ẹbun ti awọn ololufẹ maa n fun eeyan ṣugbọn to maa n bi eeyha ninu ni eyi ti wọn n sọ pẹlu #Hate Valentine gift.

Iwadii fihan pe awọn eeyan orilẹ-ede Australia gẹgẹ bii apẹrẹ n na to $1.1 bilionu owo dọla lọjọ ayajọ awọn ololufẹ.

Bẹẹ, naa ni wọn ni gbogbo agbaye lo maa n mọ ayajọ ololufẹ yatọ ti ọpọ si maa n na owo to pọ fi ra nkan fun awọn ololufẹ wọn

Ọpọ awọn eeyan yari pe awọn ko fẹ ododo, awọtẹlẹ ọkunrin ti ọpọ mọ si 'Boxer', ati 'Singlet' awọn miran tilẹ ni awọn ko fẹ candle tabi ina alẹ to n mu irin ajo ifẹ dani.

Wo diẹ lara awọn ẹbun ti o le fun ololufẹ rẹ to le mu inu rẹ dun loni ayajọ ọjọ Ololufẹ:

Ololufẹ rẹ yoo gbadun ki wọn gbe " Surprise Dinner' to dun pupọ wa ka a mọ ile.

3) Gbe Ololufẹ rẹ lọ wo sinima to dun mọ ọ ninu julọ.

Iwadii fihan pe ti o ba gbe ololufẹ rẹ lọ wo ere sinima tabi lọ sibi igbafẹ to wuu yoo jẹ ki inu rẹ dun.

Koda, awọn kan ni pe ki awọn jọ ka papọ si ori aga pẹlu ifẹ ki awọn jọ tun sinima tabi fimu to dun ti awọn wo ni ibẹrẹ irinajo ife awọn gan an ti to ni oni.