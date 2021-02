2021 Ebola Outbreak in Guinea: Ebola tún dé sílẹ̀ Adúláwọ̀, kí ní ṣíṣe?

Awọn alaṣẹ ti kede pe awọn yoo ra abẹrẹ ajẹsara tuntun lati ọdọ ajọ eleto ilera ni agbaye (WHO) lati tete dẹkun itankalẹ Ebola.

Lọdun 2013 si ọdun 2016 ti ajakalẹ arun naa ṣọṣẹ pupọ ni orilẹ-ede Guinea ati Liberia ati Sierra Leone to sunmọ wọn.

Nibẹ si ni wọn ti gbiyanju lati gbogun ti ebola titi de orilẹ-ede Republic of Congo.

Ajọ WHO ni awọn ti wa ni sẹpẹ lati mojuto ọrọ ajakalẹ arun Ebola tuntun yii.

Wọn ni wọn ti n sọrọ papọ pẹlu ileeṣẹ to n pese abẹrẹ ajẹsara lati gbogun ti Ebola ki won le pese rẹ lọpọ yanturu.

Ileeṣẹ iroyin EFP ni Alfred Goerge Ki-Zerbo to jẹ aṣoju ajọ WHo ni orilẹ-ede Guinea so pe igbesẹ ti bẹrẹ lati gbogun ti itankalẹ arun naa.