Sasa crisis in Ibadan: Ìbànújẹ́ ńlá ni ìṣẹ̀lẹ̀ Sasa jẹ́ fún mi - Makinde

Makinde lo kede bẹẹ ninu fọran kan to fi lede loju opo Twitter rẹ, eyii to fi ba awọn eeyan ipinlẹ naa sọrọ.

Gomina ọhun sọ pe "mo ṣabẹwo si ọja Sasa ati Ojo ni ijọba ibilẹ Akinyele, mo si ri awọn ti ọrọ naa kan, o jẹ ohun to ba mi ninu jẹ gidi pe awọn eeyan kan ba iṣẹlẹ naa lọ."

"Ṣugbọn mo fẹ fi da yin loju pe, gbogbo ohun to yẹ ni a maa ṣe lori iṣẹlẹ naa, mo ti gbe iwadii dide lati mọ ohun to fa iṣẹlẹ naa, mo ṣi ṣeleri fun yin pe gbogbo awọn to lọwọ ninu rogbodoyan ọhun ni yoo foju wina ofin."