Invictus Obi: Ọmọ Nàìjíríà rẹ̀wọ̀n he l'Amerika lórí ẹ̀sùn jìbìtì $11m

Adajọ Rebecca Beach Smith lo ṣe idajọ ọhún lẹyin to ṣọ pe Obi jẹbi ẹsun ti wọn fi kan an pe o lu awọn kan ni jibiti owo to to miliọnu mọkanla owo dọla.