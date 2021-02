Ẹ fura o! Nàìjíríà ń pín lọ díẹ̀ díẹ̀ rèé- Abdulsalami.

Insecurity: Abdulsalami Abubakar kìlọ̀ pé Nàìjíríà lè pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ bí nǹkan ṣe ń lọ

Lori aawọ to n ṣẹlẹ lawọn apa orile-ede yii kan, Abdulsalami kepe awọn gomina lati wa egbo dẹkun fáwọn ohun to le jẹ ki orilẹ-ede Naijiria pin.

Abdulsalami to jẹ alága igbimọ to n lepa alaafia ni Naijiria sọ fawọn akọroyin pe awọn ọmọ Naijiria ni lati fọwọ so ọwọ pọ lati le bori awọn ipenija to n dojukọ kọ ilẹ naa bayii.