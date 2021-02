Oladele Ogbeyemi Albert: Irin tí mò ń lò máa ń bá mi sọ̀rọ̀ nínú ẹ̀mí kí ń tó gbẹ́ wọn sóhun tó wù mí

Agbegilere jẹ ọkan lara iṣẹ adayeba Yoruba lati aye atijọ ṣugbọn bayii awọn ọmọ Oodua ti n fi irin da ara to wu wọn.

O kọ si i nipa rẹ ni Universal studio of Art ko to tun lọ si Yaba College of Technology ni ipinlẹ Eko ni Iwọ oorun guusu Naijiria.