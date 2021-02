Fulani herdsmen: Ìjọba Naijiria ti kùnà nínú ojúṣe rẹ̀ lóri ètò aàbò- Bode George

Eekan ẹgbẹ oṣelu PDP, oloye Bode George ti bu ẹnu ẹtẹ lu ọwọ ti ijọba apapọ fi mu eto abo to mẹhẹ ni Naijiria.

George lo sọ ọrọ naa nibi ipade awọn akọroyin kan to waye ni ile rẹ to wa niluu Eko.

O ni "Pẹlu iyalẹnu ni mo fi n wo gbogbo ohun to n ṣẹlẹ ni Naijiria lẹnu ọjọ mẹta yii."

Bode George ni ko si alaafia laarin ilu to bẹ ti awọn baba isalẹ ti ni agbegbe ti wọn n ṣakoso, ti nkankan ko si ti ẹyin jade.

Ni ti iwọde EndSARS to waye lọdun 2020, Bode George sọ pe ko tii to asiko fun ijọba ipinlẹ Eko lati ṣi iloro Lekki Toll Gate pada nitori ẹmi awọn eeyan to sọnu logunjọ, oṣu Kẹwaa nibẹ.