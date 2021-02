Sasa market fight: Gómìnà márùn ún, Ọba Alade mẹ́fa ti gúnlẹ sí Ibadan fún ìpàdé lórí ètò ààbò

Awọn Ọba Alade mẹfa ọtọọtọ lati ẹkun Iwọ-oorun gusu orilẹede yii ti gunlẹ si olu ileeṣẹ ijọba ipinlẹ Ọyọ to n bẹ lagbegbe Agodi nilu Ibadan, saaju apẹro lori eto aabo ti yoo waye lonii ọjọ Abamẹta.

Awọn alejo naa wa lara ọgọrọ awọn alẹnulọrọ ti yoo kopa nibi ipade eto aabo ti yoo waye nibi gbọngan nla igbalejo to n bẹ ni ọfisi gomina Ṣeyi Makinde.

Awọn Ọba Alade to ti wa nikalẹ lasiko ti a ko iroyin yii jọ ni, Ọọni Ile Ife, Oba Adeyeye Ogunwusi; Alaafin Ọyọ, Ọba Lamidi Adeyemi; Olubadan ilẹ Ibadan, Ọba Saliu Adetunji; Akarigbo ti Remọ, Ọba Babatunde Ajayi, Olugbo ilẹ Ugbo, Oba Fredrick Akinruntan ati Olugbọn ti Orile-Igbọn, Ọba Francis.

Lara awọn gomina to ti wa nikalẹ ni, Gboyega Oyetola (Osun), Arakunrin Rotimi Akeredolu (Ondo), Kayode Fayemi (Ekiti) ati Dapo Abiodun (Ogun).

Awọn alejo to yara de ibi ipade naa n reti adari agba ileeṣe ọtẹlẹmuyẹ, Yussuf Mogaji Bichi ati gomina Babajide Sanwo-Olu ti ipinlẹ Eko.

Ohun ti a le fi idi rẹ mulẹ ni pe ipade naa ko se lẹyin awọn rogbodiyan to waye lẹnu ọjọ mẹta yii ni ẹkun Iwọ-oorun gusu, paapa julọ ija ẹlẹyamẹya to waye laarin Yoruba ati Hausa ninu ọjọ Ṣaṣa nilu Ibadan lọsẹ to kọja, ninu eleyii ti ọpọlọpọ ẹmi ati dukiya ti ṣofo.