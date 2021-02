Snow: Otútù kò dí àwọn olólùfẹ méjì lọwọ, ìbásùn nínú yìyín ni wọn fi ń ṣara rindin kí ọlọpàá tó ká wọn

Ṣe ni oju ka awọn mejeji mọ ti wọn n ni ibalopọ ninu ọkọ ni nkan bii ago meji oru to tutu mini mini ju ti wọn ti ri lati nkan bii ọdun mẹrindinlọgbọn sẹyin ni ilu Dartmoor.

"Ṣiṣe agbere labẹ awọn irawọ loru, lorii yinyin, da bii pe ṣiṣe iranu ninu fiimu oniyẹyẹ amọ kii ṣe igbesẹ to dara to si lodi si ofin ijinasiraẹni".

Awọn ara agbegbe naa sọ pe ibudokọ kan to wa lẹgbẹẹ Yelverton kii ṣe ajojii fun iru iwa bayii bẹẹ si ni awan ọlọpaa naa ti wa ṣe e ni ọranyan lati maa dọdẹ ibẹ ki wọn lee mu awọn arufin.

Eyi si lo ṣẹlẹ si awan ololufẹ meji naa ti awọn ọlọpaa gbamu ti wọn si paṣẹ ki wọn maa lọ ile kiakia ti awọn naa ko si ba wọn ja iyan. Ẹwẹ, ero to n jade ni pe awọn obinrin naa yoo foju winaa sisan faani pe wọn ru ofin isede ti ijọba UK kede lagbegbe.

Ọpọlọpọ lo fesi si ọrọ ti awọn ọlọpaa fi sita lori ayelujara. Awọn mii n ki ololufẹ meji naa ku oriire igboya ti wan fi koju yinyin to n paayan. Ẹlomii ni "ninu afẹfẹ yii? ẹ jẹwọ ẹni tẹẹ jẹ ni gẹgẹ bii ara ilẹ Britain". Amọ awọn mii to tako nkan ti wọn ṣe ni o ku diẹ kaa to - "Ita ti tutu ju fun faaji yẹn".