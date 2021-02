Funmi Martins: Mide-Funmi Martins sọ̀rọ̀ jáde lórí ọ̀rọ̀ Damilare tí wọ́n ní Shina Peters lò bí i

Gbajugbaja oṣere fiimu Yoruba, Mide Martins to jẹ ọmọ bibi gbajugbaja oṣere to ti di oloogbe, Funmi Martins ti sọrọ sita lori ọrọ kan to gbalẹ kan lori ayelujara nipa ọrọ ọmọ ti awọn eeyan n sọ pe o wa laarin oloogbe ọhun ati gbajugbaja olorin Juju, Sir Shina Peters.