Funmi Martins: Wo ohun tí a mọ̀ nípa ikú oṣèré Funmi Martins tí ọ̀rọ̀ ìfẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú Shina Peters wú síta

Eyi ni awọn ohun ti a mọ nipa iku rẹ to jẹ ibanujẹ fun awọn ololufẹ rẹ nigba naa lọhun titi di asiko yii.

Ko si ẹni to lee sọ wi pe Funmi Martins yoo ku ni kekere nitori o jẹ obinrin to ja fafa to sitẹra mọ iṣẹ rẹ nigba aye re.