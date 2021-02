Damilare Funmi Martins: Lọ́jọ́ tí wọ́n fẹ́ bí Damilare, ǹkan fẹ́ wọ́lẹ̀, kò sí bàbá àmọ́ ... - Ẹ̀gbọ́n Funmi Martins

"Ẹni to ma purọ lo ma sọ pe ẹlẹri oun ti ku"

Ẹgbọn iya Mide-Funmi Martins ti wọn n pe ni baba Deji toun naa jẹ ẹlẹri gbogbo nkan to n ṣẹlẹ kẹnu bọ ọrọ.

Gẹgẹ bi olorin Juju, Sir Shina Peters ti ọrọ yi mọ lẹsẹ naa ṣe ṣe, arakunrin naa dupẹ lọwọ ikanni iroyin ori ayelujara to kọkọ wu ọrọ naa sita amọ ki wa lo wa nidi ọrọ yii gangan?

Ẹgbọn oloogbe Funmi Martins ni bo tilẹ jẹ pe ọpọlọpọ lo ti n fi oriṣiriṣi aworan oloogbe atawọn mii sita lati fi sọ ohun to wu wọn, o ni ko boju mu.

Torinaa loun gan ṣe sọrọ sita lati ri i pe igbiyanju awọn to n sọ ootọ lori ọrọ yii ko gbofo.

Baba naa tun fi ẹsẹ inu Bibeli kan gbe ọrọ rẹ lẹyin to fihan wipe lootọ ni awọn kan kọ Damilare silẹ.

O ni oun gbagbọ pe ọmọ ọdun mọkandinlogun ti toju bọ ti ko si lee wa nile oun titi lae torinaa oun fọwọ si i ki gbogbo ẹni to ba fẹ ṣeranlọwọ fun Damilare ni tootọ ṣe e fun un niwọn igba ti wọn ba ti gba ọna to tọ toripe ọmọ naa ti ni apo asuwọn owo tirẹ ti awọn fi orukọ rẹ ṣi.

"Koda o ni iṣẹ akanṣe tirẹ to n da ṣe gẹgẹ bii akitiyan lati jẹ eeyan laye, to si n ṣe oriire ninu rẹ".

"Mo maa n wo awọn fidio ifọrọwanilẹnuwo Mide Martins ti wọn ba beere mi ti a ni ẹjẹ oun ni mi ti oun si n tọju mi, amọṣa emi gbagbọ́ ninu nkan ti wọn kọ mi wipe ti asiko nkan o ba tii to, eeyan o le mu Ọlọrun ni dandan lati ṣe e".

"O ti to ọdun mẹfa si meje sẹyin bayii ti mo ti ri wọn gbẹyin koda ọjọ ti mo ri wọn, nibi isinku iya-iya wa".

Damilare ni oun rọ gbogbo awọn ti wọn ba fẹ ran oun lọwọ lati ma dẹkun rẹ toripe oun naa ni awọn iṣẹ kọọkan to n ṣe lati igba toun ti darapọ mọ ere Tiata ṣiṣe atipe oun n gbiyanju lati wọ ileewe giga fasiti amọ ko si owo.

Baba ti o n gbe lọdọ rẹ to jẹ ẹni ti wọn bi iya rẹ le ni nkan ti wọn n tọrọ fun lasiko yii kii ṣe pe wọn wa owo "pampers" abi owo ounjẹ.

"A ti tọju rẹ kọja gbogbo ipele yẹn, owo ati da duro funrarẹ gẹgẹ bi ọga ileeṣẹ ni ko si ṣe agbejade iṣẹ akanṣe to n ṣe ninu eyi to le fi ran ara rẹ lọ si fasiti lati ka eyi to ku".