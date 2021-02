Sasa Market Ibadan: Gómìnà ìpínlẹ̀ Oyo Ṣeyi Makinde ti pàṣẹ pe ki ọjà Ṣaṣa di ṣíṣí padà

Gomina ipinlẹ Ọyọ Ṣeyi Makinde ti paṣẹ wi pe ki wọn ṣi ọja Ṣaṣa pada lẹyin ọsẹ melo kan ti wọn ti ọja naa pa.Makinde kede ọrọ yii lọjọ Iṣẹgun nibi ipade ti o ṣe ni gbọgan nla igbalejo "House of Chiefs" to n bẹ ni Agodi, ilu Ibadan pẹlu igun mejeeji ti o n ba ara wọn ja ninu ọja naa.Gomina ṣe alaye wi pe nitori eto ọrọ aje ati awọn nnkan mii to niṣe pẹlu ipinlẹ yii ni oun ṣe gbe igbesẹ naa.