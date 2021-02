Faisal Autism Girl: Mo ma ń fi aṣọ so ẹnu ẹ kó má lè ge ara rẹ̀ jẹ ni - Aderonke Olatunji

Abiyamọ o ku ọrọ ọmọ lero ati ọrọ ti yoo kọkọ tu jade bi eeyan ba ri iya ti iya Faisal n jẹ lati moju to ilera ọmọbinrin rẹ to ni ipenija ara ti awọn oloyinbo n pe ni "Autism".

Gẹgẹ bi wọn ṣe sọ fun BBC Yoruba to ṣe abẹwo si iya ati ọmọ ọhun, ọpọlọpọ ilana ibilẹ ni wọn ti gba lati tọju rẹ ki awọn dokita to ri nkan to n ṣe e gangan.