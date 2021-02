Ondo Swear-in : Oluwarotimi Akeredolu di gómìnà fún ìgbà kejì ní ìpínlẹ̀

Lucky Aiyedatiwa to dije dupo gẹgẹ bi igbakeji Akeredolu naa ni wọn ti bura wọle fun ni igba akọkọ gẹgẹ bi igbakeji gomina.

Aiyedatiwa to wa lati iha guusu ipinlẹ Ondo, wa si ini iburawole naa pẹlu omo ati iyawo rẹ.

Aiyedatiwa ti fi igba kan jẹ kọmisonna fun Ajọ Niger Delta Commission ni ipinlẹ Ondo, ko to di igbakeji Gomina.

Awọn gomina to fi mọ ọkan lara awọn adari ni ẹgbẹ oṣelu APC, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu wa nibi iburawọle to waye ni gbagede Dome, ni ilu Akure, nipinlẹ Ondo.

Ọpọlọpọ iṣoro lo n koju ipinle naa, to fi mọ eto aabo to dẹnukọle, ijinigbe ati ija laarin awọn agbẹ ati darandaran to ti mu ọpọ ẹmi ṣofo nipinlẹ naa.