Nude: Ọkùnrin kan dèrò àtìmọ́lé lẹ́yìn tó bọ́ sí ìgboro ní ìhòhò ọmọlúàbí

Fidio kan ṣafihan ọkunrin naa to jẹ ẹni ọdun mọkandinlọgbọn nibi to ti n sare laarin igboro Notting Hill, to wa ni iha Iwọ oorun London.