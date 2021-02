Snake Worship in Nigeria: Wo ìlú mẹ́rìn-in tó ń bọ tàbí sin ejò bí ọlọ́run

Oríṣun àwòrán, OTHERS

Ni gbogbo agbaye, awọn eniyan gba wi pe ejo jẹ ẹranko ti eniyan ma n sa fun ti o si yẹ fun pipa ni kete ti eniyan ba fi oju gan an ni rẹ, nitori o ni oro, o si le e bu eniyan san, ti ẹni naa si le gba ibẹ da ero ọrun.

Ni awọn ibo miran, wọn ma n sin ejo gẹgẹ bi ọba ni, ti wọn a si fun ni ọwọ bii ọba to yẹ ki a wari fun.

Agbonda, Kwara

Ni ẹya igbomina nipinlẹ Kwara, ilu Yoruba kan wa to jẹ wipe ninu itan adayeba, ejola ni Ọba wọn.

Ninu iwadii ẹkọ fasiti kan ti akọroyin BBC kan ṣe nigba to wa nile ẹkọ, o fihan wipe ni igba iwasẹ, nkankan ṣẹlẹ nilu Agbonda eyi to mu ki Ọba wọn parada di ejola to si wọ lọ sinu igbo.